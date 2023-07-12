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Среда, 12 июля 2023, 14:13 мск

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Норвегия передаст Киеву тысячу новых беспилотников

Правительство Норвегии решило передать Украине тысячу новых комплектов беспилотников Black Hornet. Об этом сообщает министерство обороны королевства.

Дрон был разработан в сотрудничестве между Вооруженными Силами Норвегии и Норвежским оборонным научно-исследовательским институтом. С просьбой о передаче такого рода оборудования для использования в вооруженном конфликте к Осло обратились украинские власти.

«Беспилотник норвежской разработки компании Teledyne FLIR является лидером мирового рынка. Он используется в ряде стран-союзников, в том числе в США и Великобритании. Беспилотник используется для разведки и идентификации целей», – говорится в сообщении.

БПЛА прост в управлении, устойчив к внешним воздействиям, его трудно обнаружить, и он особенно хорошо подходит для ведения боевых действий в городских условиях, отметили в минобороны.

Осло, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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