Норвегия передаст Киеву тысячу новых беспилотников

Правительство Норвегии решило передать Украине тысячу новых комплектов беспилотников Black Hornet. Об этом сообщает министерство обороны королевства.

Дрон был разработан в сотрудничестве между Вооруженными Силами Норвегии и Норвежским оборонным научно-исследовательским институтом. С просьбой о передаче такого рода оборудования для использования в вооруженном конфликте к Осло обратились украинские власти.

«Беспилотник норвежской разработки компании Teledyne FLIR является лидером мирового рынка. Он используется в ряде стран-союзников, в том числе в США и Великобритании. Беспилотник используется для разведки и идентификации целей», – говорится в сообщении.

БПЛА прост в управлении, устойчив к внешним воздействиям, его трудно обнаружить, и он особенно хорошо подходит для ведения боевых действий в городских условиях, отметили в минобороны.

Осло, Зоя Осколкова

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