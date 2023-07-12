Зеленский оценил встречу с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с американским коллегой Джо Байденом «хорошей и сильной» и что он теперь видит, как завершить войну «общей победой», – сообщают украинские СМИ.

У себя в Telegram-канале Зеленский написал: «Очень хорошая, сильная встреча с господином Президентом США Джозефом Байденом. Встреча как минимум вдвое дольше, чем планировалось, и именно такая содержательная, как нужно. Если бы протокол не остановил встречу, мы говорили бы еще дольше. Все темы: длительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой. Дякую, пане Президенте!»

Напомним, перед началом встречи Джо Байден заявил Зеленскому следующее: «Плохие новости для вас, господин Зеленский – мы никуда не денемся, вы застряли с нами».

Вильнюс, Иван Бабурин

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