Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО в среду, 12 июля, заявил, что не уверен в искренности партнеров по Североатлантическому альянсу, но должен им верить, – сообщают украинские СМИ.

Во время общения с журналистами глава киевского режима сказал: «Никто в НАТО не будет торговать членством с кем-либо, что это будет реально политическое решение, основанное на ситуации безопасности в Украине. Я не знаю, все ли откровенны со мной до конца и все ли правдиво, но мы верим партнерам, потому что мы должны жить с верой в союзников, которые сегодня нам помогают победить в этой войне».

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина никогда не обменяет любой статус на территории.

«Мы никогда не обменяем какой-либо статус на любые наши территории. Даже если это будет одна деревня, где живет один дед. Мы не отдадим нашу территорию, и никогда не будем менять на какой-либо замороженный конфликт. Этого никогда не будет. Мою позицию ясно знают наши партнеры», – добавил Зеленский, комментируя резолюцию НАТО.

Вильнюс, Иван Бабурин

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