Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО в среду, 12 июля, заявил, что Израиль не дает систему ПВО «Железный купол», – сообщают украинские СМИ.

В ходе общении с журналистами глава киевского режима сказал: «Премьер-министры разные, но результат одинаков. Что касается «Железного купола» и других систем противовоздушной обороны, которые мы хотели получить от наших партнеров из Израиля, результат примерно такой же, как с премьер-министрами. Месяцы прошли, пока результата нет. К сожалению. Потому что Украина очень заинтересована, чтобы у нас между нашими государствами сохранялись важные такие исторические, тесные отношения. К сожалению, пока результата нет».

Вильнюс, Иван Бабурин

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