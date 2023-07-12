Яценюк пообещал, что на следующем саммите НАТО Киев «получит больше»

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии Киевского Форума безопасности по итогам саммита НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля, заявил, что на следующем саммите НАТО Украина «получит больше», – сообщают украинские СМИ.

Комментируя итоги саммита НАТО в Вильнюсе, Яценюк сказал: «Сейчас речь идет о долгосрочной финансовой и военной помощи Украине, чтобы победить в этой войне. На следующем ежегодном саммите Украина может получить гораздо больше. Для результата на следующем саммите НАТО в Вашингтоне Украина должна победить, а потому гарантии безопасности помощи для Украины важны».

«Гарантии безопасности – это только 5-я статья Вашингтонского договора. Все остальное – это гарантии безопасности помощи», – подчеркнул бывший украинский премьер.

Киев, Иван Бабурин

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