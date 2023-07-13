Киев рассказал о содержании пакетов западной военной помощи

Министр обороны Украины Алексей Резников в четверг, 13 июля, рассказал, что в пакет военной помощи Запада стоимостью в полтора миллиарда евро вошли поставки французских дальнобойных ракет SCALP, германских танков Leopard, американских ПЗРК Patriot и многое другое, – сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Резникова написал: «Ракеты большой дальности SCALP, танки Leopard, дополнительные Patriots, обучение пилотов F-16 – это лишь некоторые из вещей, о которых можно заявить публично».

При этом глава украинского минобороны перечислил номенклатуру поставок вооружений от западных партнеров: «Германия: новый пакет помощи на сумму EUR700 млн. включает 25 танков Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 ЗРК Patriot, 5 бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2, 20 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 5 тыс. дымовых снарядов. Австралия поставит 30 БТР Bushmaster, Франция – ракеты SCALP и дополнительное инженерное оборудование для разминирования, Канада даст $410 млн нового финансирования и проектов для поддержки Украины и укрепления трансатлантической безопасности, а также усилит ВСУ бронетехникой. Норвегия: 1000 микродронов Black Hornet, пакет поддержки NASAMS (2 дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части); Норвегия также увеличила размер бюджета военной помощи Украине с 240 до 930 миллионов долларов; есть договоренности об усилении ПВО и артиллерийского потенциала».

«Пакет от Великобритании включает более 70 боевых машин, тысячи боеприпасов для танков, пакет военной помощи на $64,7 млн. на ремонт техники. С Нидерландами достигнута договоренность о начале обучения украинских пилотов в августе, также страна сделала вклад в усиление возможностей ПВО и артиллерии Украины», – закончил перечислять Резников «некоторые из вещей, о которых можно заявить публично».

Киев, Иван Бабурин

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