В столице Украины официально запретили, книги, песни, спектакли и цирк на русском языке

Киевский городской совет в четверг, 13 июля, принял решение о запрете исполнения песен, театральных и цирковых представлений на русском языке в публичных местах столицы Украины, – сообщают украинские СМИ.

В заявлении депутата Киевского городского совета, председателя постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадима Васильчука, опубликованном на сайте киевского горсовета говорится: «Необходимо окончательно раз и всегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины. Фактически, предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, созданных в процессе осуществления деятельности в сфере культуры. Это книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и услуги».

«Русский – язык страны-агрессора, и ей не место в сердце нашей столицы. …Необходимо защитить украинское информационное пространство от гибридных влияний государства-агрессора, пытающегося разрушить украинскую национальную идентичность, культуру, традиции, обычаи и историческую память», – заявил также председатель комиссии по вопросам образования и науки Киевского горсовета.

Киев, Иван Бабурин

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