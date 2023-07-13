В Киеве заявили, что друзей среди белорусов у них нет

Командующий Объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в четверг, 13 июля, заявил, что инженерные и минные заграждения на границе Украины с Белоруссией устанавливают, поскольку «друзей там нет», – сообщают украинские СМИ.

Наев в комментарии официальному Telegram-каналу командования Объединенных Сил ВСУ сказал: «Мы продолжаем создавать инженерные заграждения непосредственно по государственной границе. Роем противотанковые рвы, минируем местность. Только за последнюю декаду июля установлено 30 противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 5800 мин. Вдоль границы оборудовано около 5 км траншей и 6,5 км противотанковых рвов. Сооружено 80 перекрытых щелей, укрытий и позиций для личного состава, а также огневых позиций для тяжелой техники».

«Мы понимаем, что линия государственной границы с нашими северными соседями в гражданском виде еще нам долго не понадобится, поскольку по ту сторону границы друзей у нас нет», – подчеркнул командующий объединенными силами Украины.

Киев, Иван Бабурин

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