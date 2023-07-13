Киевский режим может посадить на восемь лет наместника Киево-Печерской лавры «за отрицание Украины»

Митрополиту Украинской православной церкви (УПЦ) Вышгородскому и Чернобыльскому, наместнику Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Павлу (Петр Лебедь) в четверг, 13 июля, Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение за «отрицание существования Украины как суверенного государства», за что ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества», – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской спецслужбы, говорится: «СБУ разоблачила митрополита УПЦ Павла на новых фактах подрывной деятельности против Украины. Задокументировано, что за день до объявления ему первого подозрения от СБУ митрополит дал видео-интервью одному из отечественных СМИ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства».

Митрополиту УПЦ Павлу (Петру Лебедю) предъявлено обвинение по статьям «нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений совершено должностным лицом повторно; оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно».

Согласно украинскому законодательству, настоятелю Киево-Печерской лавру грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Киев, Иван Бабурин

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