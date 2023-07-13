В Киеве обещают показать результаты «контрнаступа» осенью и предсказывают хаос в России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов по поводу результатов «контрнаступа» призвал западных партнеров потерпеть и дождаться осени, а также предрек «хаос» и «раздробленность» внутри России, – сообщает The Guardian.

В публикации британского издания говорится, что Данилов призвал к терпению по поводу результатов и сроков контрнаступления.

«Вы же не можете есть незрелые фрукты. И, если вы знаете об украинском климате, то вы знаете, когда у нас созревает большинство фруктов: август и сентябрь. Постоянное давление с целью показать результаты бесполезны. Ситуация с контрнаступлением была раздута в мировых СМИ. Это не спортивное соревнование», – заявил глава СНБО, отвечая на вопрос о том, когда можно будет увидеть результаты контрнаступления.

Данилов также призвал Запад разработать стратегию борьбы с послевоенной Россией, когда победа Украины ее дестабилизирует, а в Москве случится «крах власти».

«Хаос придет в Россию, что бы ни случилось… На Западе не все готовы к победе Украины. Большая проблема в том, что ни у кого нет ответа, что делать с Россией, как она будет выглядеть после войны, каким будет ее место в мире. Это определенно не будет выглядеть так, как сейчас. Она будет раздроблена, раздроблена изнутри, и мир должен быть готов к этому», – заявил глава украинской спецслужбы.

Киев, Иван Бабурин

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