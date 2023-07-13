Зеленский начал готовить договоры по гарантиям безопасности и почву к следующему саммиту НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 13 июля, заявил, что по итогам саммита НАТО в Вильнюсе начал готовить договоры по гарантиям безопасности и почву для следующего саммита альянса в Вашингтоне, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале глава киевского режима написал: «Провел совещание по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Каждую договоренность для Украины с партнерами в Вильнюсе теперь переводим в наши конкретно шаги, чтобы все договоренности стали конкретными результатами. Хороший саммит должен дать и хорошие плоды».

«Готовим содержание для работы Совета Украина-НАТО. Готовим заключение договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Украины на пути в НАТО. Готовим почву для следующего саммита НАТО – в Вашингтоне. Уже не представить НАТО без Украины, и будем постоянно добавлять нашей сотрудничеству силы», – добавил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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