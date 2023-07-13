На Украине решили запретить извлекать человеческие органы у военных, погибших в результате боевых действий

В Верховную раду в четверг, 13 июля, были внесены поправки к закону о трансплантации человеческих органов, запрещающие извлечение анатомических материалов у «служащих военных формирований, погибших в результате боевых действий», – сообщают украинские СМИ.

В пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте украинского правительства говорится, что изменения в закон о трансплантации вносится, чтобы «предотвратить возможные злоупотребления и манипуляции в информационном пространстве».

В тексте поправок к закону о трансплантации говорится, что отныне на Украине «запрещается извлечение анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у «погибших в результате применения полицейских мер принуждения, а также у служащих военных формирований и правоохранительных органов или их соединений, воинских частей, учреждений и организаций, погибших при выполнении ими своих обязанностей из-за повреждений в результате военных (боевых) действий в Украине или в отдельных ее местностях где введено военное положение».

Киев, Иван Бабурин

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