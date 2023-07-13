Зеленский мечтает о фиксации Украины «в истории для всех последующих поколений»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционно ежевечернем видеообращении к нации в четверг, 13 июля, заявил, что уважение и внимание к Украине будет навсегда зафиксированы в истории, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит следующее: «На днях в Вильнюсе, на саммите НАТО, на полях саммита НАТО, на всех встречах Украина имела и имеет наибольшее уважение и поддержку партнеров за все годы нашей независимости. …Украина – в центре внимания партнеров. Уже не Россия, как десятилетиями раньше. И когда мы поставим точку в этой войне, фиксацией российского проигрыша, уважение и внимание к Украине будут навсегда зафиксированы в истории для всех последующих поколений нашего народа».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»