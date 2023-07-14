Украинцев ждет повышение цен на алкоголь до 71%

Министерство экономики Украины подготовило постановление о существенном повышении минимальной цены на алкогольную продукцию в стране, – сообщают украинские СМИ.

В подготовленном проекте постановления украинского кабмина предлагается повысить цены: «коньяк – на 11-12%; на водку и ликероводочные изделия – на 13%; на виски, ром и джин – на 25%; на игристые вина – на 28%; на обычные вина – на 62%; на вермуты и другие сброженные напитки с крепостью до 22% – на 61-71%».

В пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте правительства Украины, говорится, что необходимость повышения цен объясняется «изменениями, произошедшими в социально-экономической и налоговой сферах, в частности, ростом расходной составляющей цен (сырье, комплектующие, энергоносители, расходы на оплату труда и т.д.)».

«Размер минимальных цен не соответствует реальным затратам хозяйствующих субъектов на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки», – говорится также в проекте постановления правительства Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»