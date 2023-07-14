Буданов заявил, что продолжит убивать врагов Украины в других странах

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что его спецслужба так же, как израильский Моссад уничтожала и будет уничтожать за пределами страны тех, кого считает врагом, – сообщает в пятницу, 14 июля, Reuters.

В публикации агентство пишет, что Буданов «носит пистолет во время интервью с иностранными журналистами и обсуждает разведданные военного времени. Оружие и военное снаряжение разбросаны по полу его киевского офиса».

«Россия обвинила украинские спецслужбы в убийстве российского блогера и журналиста (Владлена Татарского, прим.ред.). Киев отрицает свою причастность. Российские СМИ сообщили, что в апреле суд в Москве заочно арестовал Буданова по обвинению в терроризме… Ситуация, когда шпионское агентство посылает убийц выслеживать врагов Украины, вызывает сравнение с израильским «Моссадом», – говорят журналисты и тут Буданов не удерживается от аналогии: «Если вы говорите, что Моссад знаменит тем, что устраняет врагов своего государства, то я вам скажу – мы делали это тогда, и будем продолжать делать это. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует», – заявил Буданов в интервью Reuters.

Киев, Иван Бабурин

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