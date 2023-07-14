СМИ: Залужный решил отвоевать Крым

Главнокомандующий Украины Валерий Залужный заявил, что вернет Крым, несмотря на опасения некоторых западных союзников по поводу вероятной реакции Кремля, – сообщает в пятницу, 14 июля, The Washington Post.

В своей публикации американское издание пишет, что «Залужный не стесняется своих намерений вернуть Крым, несмотря на то, что некоторые западные чиновники беспокоятся о том, какой будет реакция Путина, если украинские войска когда-либо достигнут полуострова. «Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать, меня никто не остановит», – говорит украинский главком».

«Западные союзники, ссылаясь на опасения эскалации войны с Россией, поставили условие в отношении ракет большей дальности и другой техники, которую они до сих пор поставляли: они не могут быть использованы для нанесения ударов по территории России. По словам Залужного, он использует оружие украинского производства для частых ударов через границу, которую Киев никогда официально не признает своей», – пишет The Washington Post.

«Врага можно и нужно убивать на его территории. Партнеры боятся передавать оружие – мы сделаем это своим. Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории? Почему-то я должен думать, что мне там ничего нельзя делать. Почему?», – заявил Залужный в интервью американскому изданию.

Киев, Иван Бабурин

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