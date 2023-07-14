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Пятница, 14 июля 2023, 23:20 мск

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Кличко заявил о своей готовности быть президентом Украины

Фото: скрин официального видео Виталия Кличко

Глава администрации Киева Виталий Кличко заявил, что готов стать президентом Украины, если будут нужны его знания, – сообщает украинской издание «Левый берег».

Отвечая на вопрос, хочет ли он быть президентом, Кличко сказал: «У многих людей впечатление, что президент – это привилегия. Это большое заблуждение. Президентом быть – это большая ответственность. Это очень тяжелые перегрузки. … Если потребуются мои знания, моя энергия, опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, я для этого отдам все. И отдаю все».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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