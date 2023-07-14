Киевский режим отправил наместника Киево-Печерской лавры в СИЗО

Соломенский суд Киева в пятницу, 14 июля, изменил меру пресечения митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), наместнику Киево-Печерской лавры Павлу Лебедю и отправил его под стражу до 14 августа или залог в размере более 33 млн. гривен ($893,5 тыс.по курсу), – передает украинское издание «Общественный».

Корреспондент издания из зала суда сообщил, что «основание изменения меры пресечения обусловлено нарушением одной из обязанностей, которые наложил судья на обвиняемого – Павел Лебедь общался с одним из свидетелей по уголовному делу. Однако в выступлении на судебном заседании митрополит Павел сказал, что с тем свидетелем не знаком. … Прокурор зачитал материалы, которые якобы доказывают, что бывший наместник Киево-Печерской лавры разжигал национальную рознь и оправдывал агрессию России против Украины».

Как отмечает, корреспондент «Общественного», прокурор Евгений Завистовский заявил, что просит изменить меру пресечения по круглосуточному домашнему аресту на содержание под стражей, чтобы «уменьшить риски, а именно – предотвратить общение со свидетелями и предотвратить попытки подозреваемого уничтожить или исказить улики».

Наместник Киево-Печерской лавры Павел Лебедь, выступая в суде, сказал, что ничего не нарушил, и, что «никогда в жизни не был на стороне агрессора и никогда не поддерживал Путина».

Напомним, что СБУ обвинило митрополита УПЦ МП Павла в том, что он «в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, оправдывающие или отрицавшие действия России».

Киев, Иван Бабурин

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