В Первомайске Харьковской области, находящемся под властью киевского режима, стартовала очередная попытка переименовать город из-за отсутствия поддержки горожан сделать это в прошлый раз, – сообщают в пятницу, 14 июля, местные СМИ и Telegram-каналы.

Telegram-канал Первы Харьковский, в частности, пишет: «В прошлый раз за переименование проголосовали не более 60-ти человек и ни одно из предложенных названий не понравилось горожанам. По их словам, предложенные названия ассоциировались у них с дешевым алкогольным напитком. Сейчас же администрация города внесла в список еще 8 вариантов названий, помимо двух старых. Только народ все равно не особо готов менять звучное название Первомайск на какой-нибудь Янголив или Холоднояр», – пишет Первй Харковский.

Отметим, что киевские власти администрации Первомайска на этот раз предложили переименовать Первомайск в «Янголив, Холоднояр, Добродар, Златополь, Новомиров, Свияжин, Хлебодар, Сиваш, Берецк или Козацк».

Киев, Иван Бабурин

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