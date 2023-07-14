На Украине установили «самую большую в Европе статую козы»

В Раховском районе Закарпатской области Украины установили самую большую в Европе статую козы высотой семь метров, – сообщают украинские СМИ.

На странице туристического информационный центр Раховского района в одной из соцсетей говорится: «А вы знаете, что в живописной гуцульской жемчужине села Квасы на Раховщине в урочище Васкул на территории эко-фермы Розенталь – Квасы установлена самая большая в Европе металлическая скульптура козы высотой семь метров? Коза-великан оберегает 150 коз, которые живут на эко-ферме и производят основной продукт для сыроварни – молоко».

Киев, Иван Бабурин

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