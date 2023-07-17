Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 июля, сказал о том, что не боится без России использовать «черноморский коридор» для продолжения вывоза зерна из украинских портов, – сообщил пресс-секретарь главы киевского режима Сергей Никифоров.

Как сообщил, представитель Зеленского, глава киевского режима в интервью африканским журналистам сказал: «Даже без России нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот «черноморский коридор». Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать – все готовы продолжать поставки зерна».

«У нас было два соглашения: первое – Украина, Турция, ООН; второе – Россия, Турция, ООН. Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает «зерновую сделку», она срывает свои договоренности с генсеком ООН Гутерришем и президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких договоренностей с ними. Я дал поручение министерству иностранных дел подготовить официальные сигналы для ООН и Турции, чтобы они ответили о своей готовности продолжать «Черноморскую зерновую инициативу», – добавил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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