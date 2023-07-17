Глава минобороны Украины призвал изменить Конституцию ради размещения иностранных военных баз в стране

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что норма о недопущении размещения иностранных военных баз в стране устарела, и поэтому нужно менять ряд статей в конституции, – сообщает в понедельник, 17 июля, украинское издание Liga.

В авторской колонке для издания Резников, рассуждая об итогах саммита НАТО прошедшего 11-12 июля в Вильнюсе, пишет, что конституционная норма о недопущении размещения иностранных военных баз на Украине устарела и необходимо это ограничение убрать.

«Устарела норма о недопущении размещения иностранных военных баз. Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а неким «центром взаимодействия и обмена опытом». Но зачем? Надо убрать это ограничение, утратившее актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций», – предлагает министр обороны Украины.

Кроме того, Резников пишет: «В целом следует понимать – Украине придется овладеть «искусством возможного» в международных вопросах на качественно ином уровне. Следует перестать трактовать как «предательство» отсутствие однозначных формул. Это возможности и задачи».

Киев, Иван Бабурин

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