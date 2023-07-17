Киев рассчитывает на существенное усиление своих позиций за счет американских кассетных снарядов

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в понедельник, 17 июля, заявил, что кассетные боеприпасы существенно усилят позиции подразделений, сосредоточенных на востоке, – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на вопрос, были ли уже Украиной применены кассетные боеприпасы, которые ВСУ получили от США, Череватый в эфире телемарафона сказал: «Процесс получения продолжается. Безусловно, когда мы их получим абсолютно легитимно, мы будем использовать абсолютно все, что у нас есть, и это существенно усилит наши позиции. Опыт этой войны показал: артиллерия – едва ли не ключевое средство достижения преимущества над врагом».

Киев, Иван Бабурин

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