Арестович о теракте на Крымском мосту: А чего стесняться?

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в понедельник, 17 июля, заявил, что Крымский мост атаковали СБУ вместе с ВМСУ, и это будет продолжаться, так как киевский режим считает его «законным военным объектом», – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на вопрос украинского видеоблогера Василия Голованова, кто все-таки атаковал Крымский мост Арестович сказал: «СБУ вместе с ВМСУ подмигивают, что это якобы они. Ну, они и – они. Замечательно! Почему нет? Это законный военный объект, законней некуда, атаковали его по всем правилам. Это военная операция в чистом виде. … Повреждено автомобильное полотно, а ж/д-полотно целое. Так, лиха беда – начало!

На вопрос: «Будем продолжать «работать» по мосту?» представитель киевского режима ответил: «Мне кажется, да. А чего стесняться?»

Киев, Иван Бабурин

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