Кулеба проводит срочные консультации в ООН по поводу «зерновой сделки»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 17 июля, заявил, что проводит срочные консультации по зерновому соглашению в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипведомства Украины в Нию-Йорке, говорится: «По поручению президента Владимира Зеленского Дмитрий Кулеба проводит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке срочные консультации с партнерами по поводу следующих шагов после выхода России из «зерновой сделки».

Отметим, что ранее сегодня Зеленский заявил, что «дал поручение министерству иностранных дел подготовить официальные сигналы для ООН и Турции, чтобы они ответили о своей готовности продолжать «Черноморскую зерновую инициативу».

Киев, Иван Бабурин

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