Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в понедельник, 17 июля, в телефонном разговоре попросил генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша помочь сохранить «Черноморскую зерновую инициативу», – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале глава киевского режима написал: «Говорил с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Тема очевидна – это очередная российская попытка сделать оружием голод и дестабилизацию глобального продовольственного рынка. … «Черноморскую зерновую инициативу» нужно сохранить. Договорились с господином Гутерришем работать вместе и с ответственными государствами, чтобы восстановить продовольственную безопасность и снабжение продовольствием путями в Черном море».

Киев, Иван Бабурин

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