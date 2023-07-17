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Вторник, 18 июля 2023, 01:00 мск

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Зеленский попросил генсека ООН помочь сохранить «зерновую сделку»

Фото: novyny.org

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в понедельник, 17 июля, в телефонном разговоре попросил генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша помочь сохранить «Черноморскую зерновую инициативу», – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале глава киевского режима написал: «Говорил с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Тема очевидна – это очередная российская попытка сделать оружием голод и дестабилизацию глобального продовольственного рынка. … «Черноморскую зерновую инициативу» нужно сохранить. Договорились с господином Гутерришем работать вместе и с ответственными государствами, чтобы восстановить продовольственную безопасность и снабжение продовольствием путями в Черном море».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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