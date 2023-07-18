Кулеба попрекнул куском хлеба «иностранных заказчиков» Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время выступления на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН по Украине во вторник, 18 июля, напомнил иностранным заказчикам, что каждый килограмм украинского зерна оплачен кровью боевиков ВСУ» сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава внешней политики Киева сказал: «Когда иностранные заказчики получают украинское зерно, я хочу, чтобы они понимали: каждый его килограмм оплачен высокой ценой – жизнями наших воинов».

«Каждый освобожденный километр означает дополнительное украинское зерно, чтобы накормить мир и смягчить мировой продовольственный кризис», – отметил также Кулеба.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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