На Украине заявили о критической ситуации в энергетике

Член комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Верховной рады Украины Сергей Нагорняк во вторник, 18 июля, заявил, что из-за российских ударов по подстанциям и дефицита кадров из-за мобилизации в энергетической системе Украины сложилась критическая ситуация.

В Telegram-канале Верховной рады размещено видеозаявление Нагорняка,в ктором он говорит: «Последствия ракетных ударов и повреждений энергосистемы составляют около 10 миллиардов гривен. Это только по оценкам Всемирного банка. Более 26 подстанций были частично уничтожены».



«Одна из проблем по восстановлению нашей энергосистемы – это отсутствие иностранных компаний, которые могли бы участвовать в восстановлении, но они боятся присылать своих специалистов. Также сегодня все меньше и меньше украинских профессиональных энергетиков, потому что их призывают в ряды Вооруженных сил Украины», – заявил украинский депутат.

Киев, Иван Бабурин

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