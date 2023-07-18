Зеленский обвинил Россию в провоцировании глобальных политических и миграционных кризисов

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении во вторник, 18 июля, заявил, что выйдя из «зерновой сделки», Россия пытается спровоцировать глобальные политические и миграционные кризисы, – сообщают Интерфакс-Украина.

Лидер киевского режима в видеоролике, размещенном в соцсетях, говорит: «В прошлом году благодаря нашей черноморской зерновой инициативе удалось предотвратить ценовой кризис на глобальном продовольственном рынке. За ценовым взрывом неизбежно начались и политические и миграционные кризисы, в частности в африканских и азиатских странах. Очевидно, российское руководство сейчас пытается спровоцировать эти кризисы. Без нашего экспорта дефицит на глобальном рынке будет, к сожалению, очень ощутим. И не только для самых бедных стран».

«Украина разрабатывает варианты действий, договоренностей для того, чтобы сохранить украинскую глобальную роль гаранта продовольственной безопасности и наши морские выходы на мировой рынок», – подчеркнул Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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