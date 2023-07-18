Украинские депутаты предложили стипендии докторов наук отдать на нужды ВСУ

Члены комитета Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций выступили с законодательной инициативой сократить докторам наук стипендии и направить сэкономленные деньги на нужды ВСУ, – сообщают украинские СМИ.

В проекте постановления, зарегистрированном в парламенте во вторник 18 июля, говорится: «Выплата стипендий осуществляется за счет средств, предусмотренных сметой Верховной Рады. В расходах аппарата ВР в государственном бюджете на 2023 год предусмотрено 8 млн. 52 тыс. грн. на 50 стипендий (161 тыс. 40 грн. – на одну). В 2023 году рекомендуем назначить 49 именных стипендий для докторов наук (вместо 50-ти), а сэкономленные средства перечислить на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ)».

Киев, Иван Бабурин

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