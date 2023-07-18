Зеленский разрешил назначать офицерами лиц без высшего образования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий становиться офицерами не имея высшего образования, – сообщают во вторник, 18 июля, украинские СМИ.

В документе, размещенном на сайте Верховной Рады Украины, в частности, говорится, что «во время военного положения позволяется назначать лиц сержантского и старшинского состава без высшего образования на младшие офицерские должности с присвоением офицерского звания. Для этого они должны иметь опыт боевых действий не менее полугода».

Киев, Иван Бабурин

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