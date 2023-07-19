Киев угрожает ЕС «зеркальными мерами» за ограничение ввоза украинского зерна в страны Восточной Европы

Министр экономики и торговли Украины Юлия Свириденко на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА) в среду, 19 июля, заявила, что Киев может применить зеркальные меры в ответ на продление Евросоюзом ограничений агроэкспорта в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию, – сообщает «Интерфакс-Украина».

В ходе своего выступления украинский министр экономики и торговли заявила: «Запрет экспорта пшеницы, ячменя, рапса и семян подсолнечника в указанные пять стран является дискриминационным со стороны ближайших соседей, особенно когда Украина имеет врага на море. Это выглядит для нас как не очень дружеский шаг, если говорить сдержанно... Это дискриминация Украины. Если запрет все же будет продлен, не хотелось бы вслух говорить и считать, что это реалистичный шаг, но думаем, что могут быть применены некоторые зеркальные меры».

«И президент, и премьер, и правительство – все мы стоим на позиции, что 15 сентября – это окончательная критическая дата. После нее не может быть никаких продолжений этих ограничений, которые существовали для Украины», – подчеркнула Свириденко.

Следует напомнить, что Еврокомиссия 5 июня продлила до 15 сентября ограничения на импорт продукции украинского агропрома. Однако, представители Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии неоднократно заявляли о необходимости продления запрета на украинский импорт и после 15 сентября, а также о возможном расширении ограничиваемых товаров.

Киев, Иван Бабурин

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