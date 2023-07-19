Главная спецслужба Украины предъявила требования к ООН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в среду, 19 июля, потребовал от ООН максимально подключиться к вопросу обеспечения продолжения вывоза продовольствия с Украины,– сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Данилов сказал: «У нас соглашение с ООН и Турцией относительно обеспечения гуманитарных конвоев с продовольствием из нашей страны. Договор, который у нас есть, он действующий и пролонгирован еще на четыре месяца. И, если ООН не пустая институция, то имеет право сказать свое слово. Мы настаиваем на том, чтобы и ООН максимально активно присоединилась к этому вопросу».

«В конце концов, один из вариантов, который предложил наш президент – это создание гумконвоев, которые под охраной средств поражения должны двигаться. …Сейчас крайне необходимо, чтобы черноморская инфраструктура Украины работала и была максимально защищена. По этой причине на заседаниях у Зеленского рассматриваются вопросы обращения к партнерам, включая ООН, для создания гуманитарных конвоев под защитой плавсредств, которые обеспечат безопасность для этих конвоев», – добавил глава СНБО Украины.

Киев, Иван Бабурин

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