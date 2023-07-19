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Среда, 19 июля 2023, 23:44 мск

Новости Конфликт на Украине

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На Украине военную помощь Запада назвали «велосипедом без педалей»

Командир одного из подразделений ВСУ Юрий Ульшин заявил, что военная помощь стран Запада без истребителей и достаточного количества систем ПВО – это «велосипед без педалей», – сообщает в среду издание The Wall Street Journal.

В комментарии американской газете Ульшин сказал: «Страны Запада серьезно ошиблись, поставив Украине танки и бронемашины, но не предоставив Киеву достаточное число истребителей и систем ПВО для защиты техники. Это как подарить велосипед без педалей. Большое спасибо за велосипед, но...»

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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