НАТО проанализирует закупки вооружений минобороны Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции на тему «Как реализовать антикоррупционную политику в секторе обороны во время войны?» в среду, 19 июля, заявил, что представители НАТО проанализируют закупки вооружений украинским военным ведомством, – сообщают украинские СМИ.



В ходе общения с журналистами Резников сказал: «Мы договорились со штаб-квартирой НАТО о том, что после саммита в Вильнюсе начнется программа Procurement Review (Обзор закупок), которую на протяжении 9-10 месяцев для нас сделают натовские специалисты. Сделают все, что связано с закупками: анализ, помощь, обучение людей и выход, возможно, на улучшенную, модернизированную систему. Она будет касаться не только ресурсного обеспечения, но и вооружения, и военной техники».

Киев, Иван Бабурин

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