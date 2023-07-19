У Зеленского признали, что ни одна страна не рискнет отправить свои суда в украинскеи порты

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в среду, 19 июля, заявил, что после прекращения действия «черноморской инициативы» ни одно грузовое судно не сможет зайти в украинские порты, – сообщает украинский телеканал «Рада».
В эфире телеканала Подоляк сказал: «Ни одна страна не решится отправлять свои корабли. И это не вопрос судов, это вопрос страховых компаний».
В свою очередь, агентство Reuters передает, что Украина в письме к Международной морской организации заявила, что создала «механизм по предоставлению «гарантий компенсации ущерба» компаниям и судам, готовым заходит украинские порты после завершения зерновой сделки».
Агентство со ссылкой на письмо пишет, что «Украина заявляет, что разработанный механизм будет работать для судов, которые находятся в украинских территориальных водах или направляются в или из украинских портов».
Напомним, что ранее в среду министерство обороны России заявило, что из-за прекращения зерновой сделки с 00:00 мск. 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения.
Киев, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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