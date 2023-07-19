Транснациональная корпорация бесплатно передаст Украине семена лука, капусты, помидоров и моркови

Администратор Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта Пауэр заявила, что транснациональная корпорация Bayer в рамках Инициативы устойчивости сельского хозяйства в Украине (AGRI-Украина) бесплатно передаст Украине семена лука, капусты, помидоров и другие, а также дополнительно $15,5 млн. для внедрения инновационных технологий для проведения информационной программы по безопасности сельхозпроизводства, – сообщают в среду, 19 июля, украинские СМИ.

В сообщении, распространенном USAID говорится: «Bayer передаст нуждающимся сельхозпроизводителям 1,7 тыс. мешков семян рапса и овощей (лука, капусты, помидоров, моркови, огурцов, кабачков, перца и баклажанов) для проведения весенней посевной

Помимо того германская компания планирует расширить доступ к своей цифровой с/х платформы Climate FieldView».

Киев, Иван Бабурин

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