Запад устал передавать Украине технику и пытается решить проблему ремонта уже имеющейся

Западные страны, помогающие Украине вооружением, смещают акцент с передачи техники к ремонту той, которая уже есть в распоряжении киевского режима. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.

В Вашингтоне понимают, что конфликт может продлиться еще месяцы или даже годы, а потому есть смысл сконцентрироваться на ремонте и поддержание в рабочем состоянии уже поставленных вооружений. Ранее западные союзники Украины неоднократно выражали беспокойство касательно способности страны обеспечивать работу переданной техники.

Возможности Киева существенно отстают от того, что диктует обстановка на поле боя. Контрнаступление, которое длится уже более шести недель, эту проблему только обострило.

«Мы организуем ремонтные предприятия в Европе, мы переводим руководства [по обучению и ремонту], нам необходимо гораздо больше делать вместе, поэтому мы должны уделять этому больше внимания», – сказал изданию заместитель главы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильям Лаплант.

Киев давно обеспокоен состоянием техники, переданной со складов США и союзников. Зачастую на Украину поступают машины, уже требующие ремонта, а для этого их приходится направлять в Польшу и Чехию, что занимает много времени. В первую очередь речь идет об американских БМП Bradley и немецких танках Leopard. Однако ситуацию осложняет тот факт, что решение о создании в Польше центра по ремонту и обслуживанию так и не было принято. Как писала немецкая газета Handelsblatt, Берлин отказался от этой затеи, хотя Варшава была готова открыть такой сервисный центр.

Брюссель, Зоя Осколкова

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