Кулеба: Ради вывоза зерна с Украины мы готовы на любой риск

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов пойти на любой риск ради вывоза украинского зерна по Черному морю, – сообщает издание Time.

В эксклюзивном интервью Time глава украинской внешней политики сказал: «Мы готовы пойти на любой риск ради экспорта зерна, несмотря на морскую блокаду Черного моря со стороны России. Я думаю, что наше послание миру простое: Россия нам не нужна».

Комментируя возможную ситуацию, когда коммерческое судно, перевозящее тысячи тонн зерна, может быть потоплено российской миной или российской ракетой, Кулеба ответил: «Это вопрос, на который должны ответить люди здесь, в штаб-квартире ООН и в Анкаре».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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