Всемирный банк выделил Киеву $1,5 млрд. ссуды под японские гарантии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 20 июля, заявил, что Киев под гарантии правительства Японии получит $1,5 млрд ссуды от Всемирного банка (ВБ), – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Шмыгаль написал: «Только что соответствующее соглашение подписали Всемирный банк и Минфин во время нашей встречи с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани. Средства предусмотрены для укрепления социальной защиты, оказания помощи людям во время войны и восстановления экономики».

«В общей сложности группа ВБ совместно с партнерами мобилизовали для помощи Украине $34 млрд, из которых более $22 млрд уже поступили в бюджет. Особенно благодарны за крупнейший в истории Банка инвестиционный проект PEACE in Ukraine, помогающий финансировать социальные выплаты и пенсии. Ценим наше тесное сотрудничество и рассчитываем на дальнейшие совместные проекты по восстановлению и развитию Украины», – сообщил глава украинского правительства.

Киев, Иван Бабурин

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