Голливудский актер Элайджа Вуд, сыгравший хоббита Фродо в киносаге «Властелин колец» записал видеообращение к Владимиру Зеленскому, в котором рекомендовал президенту Украины посетить в США «отличную клинику для лечения алкогольной и наркотической зависимостей».

В видеоролике, размещенном в соцсетях, Элайджа Вуд говорит, обращаясь к главе киевского режима: «Привет, Владимир, я надеюсь ты в порядке. Заметил у тебя изрядную зависимость от веществ и алкоголя. Надеюсь, ты пройдешь через это, только следи за собой, тем более есть люди готовые тебе помочь в любой момент, получить помощь, которая тебе нужна. В США есть отличная клиника для лечения алкогольной и наркотической зависимостей».

Вашингтон, Иван Бабурин

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