Малюська решил поднять объемы производства в украинских зонах до трети от советских показателей

Министр юстиции Украины Денис Малюська в четверг, 20 июля, заявил, что в украинских тюрьмах хотят возродить крупное производство и вывести эти показатели на «треть от Советского Союза», – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Малюска сказал: «Мы находимся на этапе, когда мы хотим расширить количество гражданских рабочих мест и увеличить производство в тюремной системе с тем чтобы хотя бы на треть воспроизвести то, что было тогда при СССР. К показателям СССР мы, конечно, не вернемся, но хотя бы выйти на треть».

«За год-два мы будем показывать большую прибыль не только от платных тюрниных камер и платных телефонов для заключенных, но и от прибыли предприятий, работающих при тюрьмах», – заявил глава украинского минюста и добавил: «В советские времена труд заключенных являлся одним из крупнейших средств производства в стране».

Киев, Иван Бабурин

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