Киевский главком пожаловался своему американскому начальнику на «сверхсложные минные поля» русских

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре пожаловался главе Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли на то, что приходится преодолевать «сверхсложные минные поля» и попросил еще техники и боеприпасов, – сообщают украинские СМИ.

В Telegram-канале Залужный написал, что «провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта. ВСУ на нескольких направлениях имеют успехи, несмотря на сверхсложные минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения...»

«Обсудили поставки военной помощи Украине, в частности техники и боеприпасов. Благодарен генералу Милли и всему народу США за прочную поддержку и диалог, который будем продолжать и дальше», – закончил украинский главком.

Киев, Иван Бабурин

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