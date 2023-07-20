Зеленский поручил найти внебюджетные средства «на музеи и сериалы», а также поменять министра культуры

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в четверг 20 июля, заявил, что поручил премьер-министру Шмыгалю найти внебюджетные средства на «музеи, символы, сериалы» и сменить министра культуры, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Музеи, культурные центры, символы, сериалы. Все это важно, но сейчас другие приоритеты. Найти внебюджетные средства. Не государства. Я предложил главе правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые вам сейчас действительно нужны. В мире есть люди, которые могут помочь. Второй, – попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины».

«Отдельно хочу обратиться ко всем представителям местных властей в нашей стране: люди должны чувствовать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно. Каждый понимает, о чем идет речь. Брусчатка, украшение городов, фонтаны подождут», – подчеркнул Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»