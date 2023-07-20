Министр культуры Украины выразил Зеленскому несогласие по поводу своего увольнения

Министр культуры Украины Александр Ткаченко после того, как Зеленский предложил его уволить вечером в четверг, 20 июля, заявил, что снимать сериалы за госсредства во время войны – это нормально, – сообщает украинское издание Страна.ua.



Как сообщает издание, в интервью Радио Свобода* Ткаченко сказал: «Во время Второй мировой США и Великобритания выпускали фильмы, в том числе за госсредства».



При этом глава украинского минкульта подтвердил, что госбюджета выделены 400 млн. гривен на выпуск фильмов и сериалов.

Ранее в четверг, 20 июля, глава киевского режима попросил премьер-министра Шмыгаля найти внебюджетные средства на «музеи, культурные центры, символы, сериалы», а также заменить министра культуры и информационной политики Украины».

*Организация признана в России иностранным агентом

Киев, Иван Бабурин

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