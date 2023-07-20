Болгария обеспокоена размещением на украинском экстремистском сайте «Миротворец»* информации о своих гражданах

Министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль в четверг, 20 июля, была вынуждена созвониться с послом Украины Олесей Илащук из-за факта размещения данных болгарских журналистов и политиков на экстремистском сайте «Миротворец»* в качестве «врагов Украины», – передают болгарские СМИ.

В пресс-службе МИД Болгарии, в частности, сообщили, что «вызывает недоумение и беспокойство информация о включении граждан страны в базу данных врагов Украины на сайте «Миротворец»*.

Следует отметить, что посол Украины в Болгарии Илащук заявила главе болгарской дипломатии, что «деятельность общественной организации «Миротворец»* не связана с работой государственных органов Украины и не отражает официальную политику украинского государства».

«Миротворец»* является неправительственной организацией, их сайт носит исключительно информативный характер», – заявила украинский посланник в Болгарии.

Следует напомнить, что еще в феврале 2021 года Европарламент принял резолюцию, в которой призвал запретить деятельность украинского сайта «Миротворец»*.

«Подобные ресурсы используются для запугивания, разжигания вражды и давления в политических целях», – говорилось в тексте резолюции, принятой Европецским парламентом.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России

София, Иван Бабурин

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