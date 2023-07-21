Власти Украины разрешили частникам производить заряды для беспилотников

Представитель кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в пятницу, 21 июля, заявил, что правительство приняло решение запустить массовое производство боеприпасов для дронов с привлечением частных компаний, – сообщают украинские СМИ.

Комментируя решение правительства, Мельничук сказал: «Мы уже достигли значительных результатов в количестве БПЛА отечественного производства, но с их увеличением растет и потребность в боеприпасах. Решение правительства позволяет частным компаниям легально производить боеприпасы для дронов, что открывает возможности для разработки и масштабирования технологических продуктов».

«Постановление правительства утверждает порядок реализации эксперимента, получение статуса изготовителя боеприпасов для БПЛА и требования к предприятиям. В течение двух следующих лет на Украине будет проходить эксперимент по производству, закупке и поставке боеприпасов к беспилотным системам и боевым частям беспилотных систем», – отметил представитель украинского правительства в Верховной раде.

Киев, Иван Бабурин

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