Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении в четверг, 21 июля, пообещал ответить на российские ракетно-дроновые и артиллерийские удары по портам Одессы и Николаева, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике, распространенном в соцсетх глава киевского режима говорит: «Сегодня российские ракеты и дроны снова били по Одессе, по нашим южным районам. Будет ответ. Кроме этого, будет еще больше консолидации мира для защиты и для совместных действий, еще больше энергии ради победы, еще больше стремления справедливости, справедливого наказания России…И такое наказание – будет».

Киев, Иван Бабурин

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