Киев выступил с угрозами в адрес Черноморского флота России

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в пятницу, 21 июля, заявил, что, чем дольше будет затягиваться война, тем у российского Черноморского флота остается меньше шансов выжить, – сообщает украинский Telegram-канал Military Media Center.

Комментируя Telegram-каналу заявление украинского оборонного ведомства, что все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками, Гаврилов сказал: «Возможности Украины сделать эти риски реальными сейчас гораздо больше, чем в начале войны, и они будут еще больше. У нас есть возможность загнать весь этот черноморский флот поближе туда, к Туапсе, к Новороссийску и не давать им двигаться в зоне Крыма».

«Наши возможности не ограничиваются только системами типа «Нептун». Есть еще другие системы. Мы намного сильнее в этом вопросе, чем были год назад. И продвигаемся в этом направлении еще дальше. Чем дольше война будет затягиваться, тем меньше шансов для российского Черноморского флота выжить в ближайшей перспективе. Если кто-то сомневается – пусть ждут», – добавил зам.министра обороны Украины.

Киев, Иван Бабурин

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