Зеленский пообещал США ускорить темпы «контрнаступа»

Президент Украины Владимир Зеленский выступая по видеосвязи на ежегодной конференции по безопасности Аспенского института Aspen Security forum в пятницу, 21 июля, заявил, что темпы контрнаступления невысоки, но вскоре оно ускорится, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию из конференц-зала Аспенского института.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Поскольку мы начали немного поздно, можно сказать, и это правда, которую разделяют все эксперты, – это дало России время заминировать всю нашу землю и построить несколько линий обороны. У них было даже больше времени, чем для этого было нужно, отсюда замедленные темпы наших контрнаступательных действий. Я бы сказал, что мы приближаемся к моменту, когда соответствующие действия могут набрать обороты, потому что мы уже проходим через некоторые места заминирования и разминируем эти районы».

«Были планы начать контрнаступление весной, но тогда не хватало боеприпасов, вооружений и бригад, должным образом обученных обращению с этим оружием. Нашим войскам поначалу не хватало оборудования для разминирования, но затем они получили помощь с Запада. …При всем желании быстрой победы командование бережет личный состав и не хочет бросать людей под танки», – подчеркнул Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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